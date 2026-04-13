横浜キャラメルラボに季節限定「キャラメルショコラサンド プラリネノワゼット」登場



生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」は、季節限定商品「キャラメルショコラサンド プラリネノワゼット」を、4月8日(水)より全店舗および公式オンラインショップにて販売している。

横浜発の生キャラメル専門店

「横浜キャラメルラボ」は、ウイッシュボンが展開する横浜生まれの生キャラメル専門店。



各店舗で販売する「横濱生キャラメル」はすべて、工房を併設した横浜ハンマーヘッド店にて毎日パティシエが銅鍋でじっくりと炊き上げている。

横浜ハンマーヘッド店では『ヒルナンデス！』で紹介されたスイーツをイートインで楽しむことも可能だ。

三層仕立てのサンド

そんな「横浜キャラメルラボ」に、昨年好評だった限定商品の「キャラメルショコラサンド プラリネノワゼット」が今年も登場。

ナッツの香ばしさ、ショコラのコク、キャラメルのほろ苦さが重なり合う三層仕立ての奥行きのある味わいが特長だ。

プラリネノワゼットとは、じっくりとローストしたヘーゼルナッツを砂糖とともにキャラメリゼし、ペースト状に仕上げたもの。ヘーゼルナッツの香ばしさとキャラメルの風味が重なり合う、繊細でやさしい甘さが特長だ。

そのプラリネノワゼットとミルクチョコレートを合わせたフォンダンを、カカオの風味が香ばしいキャラメルサブレにサンド。フォンダンはフランス語で「溶けている」「やわらかい」を意味する。なめらかな口どけとコクのある味わいが、ナッツの香ばしさを引き立てる。カカオの風味が香ばしいキャラメルサブレはサクッとした軽やかな食感とともに、キャラメルのほろ苦さで全体の味わいを引き締める。

商品概要



「キャラメルショコラサンド プラリネノワゼット」は、自宅用やささやかな贈り物に適した4個入918円(税込)と、



贈り物にもおすすめのボリュームがある8個入1,836円(税込)の2種類を展開。

「横浜キャラメルラボ」横浜ハンマーヘッド店・横浜高島屋店・キュービックプラザ新横浜店・青葉台東急フードショー店に加え、公式オンラインショップにて販売中だ。



また、オリジナルの包装紙で包んだ折箱入りのアソートセットも用意。こちらは「キャラメルショコラサンド」と「キャラメルショコラサンド プラリネノワゼット」のフレーバー2種類がそれぞれ6個ずつ、計12個入っている。

この機会に、キャラメルのほろ苦さとヘーゼルナッツの豊かな風味を融合した、気品溢れるショコラサンドを味わってみては。

横浜キャラメルラボ公式オンラインショップ：https://caramellabo.base.shop

ウイッシュボン公式サイト：https://wishbon.co.jp

(紫原もこ)