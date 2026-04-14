「ドジャース−メッツ」（１３日、ロサンゼルス）試合前のフィールドではドジャースとメッツの選手たちで交流の輪が広がった。メッツの選手たちが到着すると、クローザーのディアスが笑みを浮かべながらリンドーア、トーレス、アルバレスらと談笑。その後、ディアスは一塁側ファウルエリアで千賀を発見すると近寄っていき旧交を温めた。そこに山本由伸投手も加わるような形で交流していた３人。約７分間、話し込んでいた。