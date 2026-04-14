2026年4月8日に行われた高市総理大臣とイランのペゼシュキアン大統領による首脳電話会談は、表面的には中東情勢の沈静化やホルムズ海峡の安全確保、邦人問題の解決を求める実務的な接触であった。その背景には日本のエネルギー事情や国際的立場を踏まえた極めて複合的な判断があったと考えられる。この外交行動の本質を、エネルギー、自律性、地政学という三つの視点から深く掘り下げてみたい。【写真】ロサンゼルスで意識失い→帰