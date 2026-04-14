2026年4月8日に行われた高市総理大臣とイランのペゼシュキアン大統領による首脳電話会談は、表面的には中東情勢の沈静化やホルムズ海峡の安全確保、邦人問題の解決を求める実務的な接触であった。その背景には日本のエネルギー事情や国際的立場を踏まえた極めて複合的な判断があったと考えられる。この外交行動の本質を、エネルギー、自律性、地政学という三つの視点から深く掘り下げてみたい。



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まず、日本が対イラン外交を重視せざるを得ない最大の動機は、エネルギー安全保障という冷徹な現実にある。



短期的解消は困難な中東依存

再生可能エネルギーへの転換が進む現代においても、日本の原油輸入における中東依存という構造的脆弱性は短期的には解消されない。とりわけ、世界のエネルギーの動脈であるホルムズ海峡の安定は日本経済の生命線であり、そこでの緊張は直ちに国内物価や市民生活へと跳ね返る。



北米からの石油調達、北極海へのアクセス強化など他地域からの調達や代替ルートの模索などは続けられているものの、コストやインフラの制約を考えれば、イランとの直接対話を維持し、地域の緊張緩和に関与し続けることは、日本にとって回避不可能な実務的要請なのである。



単なる米国の追随者でないことを内外にアピール

次に、この動きは日本の自律外交という側面からも捉えることができる。日本は日米同盟を外交の基軸に据えつつも、歴史的に中東諸国とはバランスの取れた独自の信頼関係を築いてきた。国際社会において大国の行動に対する評価が二分される局面が増える中、日本が特定の枠組みにのみ過度に依存することは、結果として外交的な柔軟性を失わせるリスクを伴う。



イランとの対話を継続させる姿勢は、日本が単なる米国の追随者ではなく、独自の判断に基づく外交主体であることを内外に示す意義を持つ。もっとも、日本が持つ調整能力には自ずと限界があることも事実であり、その影響力を過信することなく、冷静に自律の幅を探る姿勢が求められている。



無視できぬ中国の存在感拡大

さらに長期的な視点に立てば、中国の中東における存在感拡大という地政学的文脈も考えられる。



今世紀に入って、中国はイランや湾岸諸国との関係を急速に強化し、地域のパワーバランスを塗り替えつつある。日本の対イラン外交が直接的に中国への対抗を目的としているわけではないが、日本が関与を続けることは、イランにとっての対外選択肢を広げることにつながる。これは、イランが中国一極へと過度に傾斜することを間接的に緩和する余地を残すものであり、広域的な安定に向けた補助的な意義を見出すことができるだろう。



総じて、高市政権の対イラン外交は、エネルギー安全保障という足元の課題を軸としながら、外交的な立ち位置の確保と国際環境への配慮が幾重にも重なった重層的な政策である。これらの戦略が意図した通りの成果を結ぶかどうかは、依然として不確実な国際情勢に左右される。単一の論理で全てを説明しようとせず、各層の戦略がもたらす実効性を、今後も多角的な視点から慎重に見極めていく必要がある。



◆和田大樹（わだ・だいじゅ）CEO, Strategic Intelligence Inc. / 代表取締役社長 専門分野は国際安全保障論、国際テロリズム論、経済安全保障、地政学リスクなど。海外研究機関や国内の大学で特任教授や非常勤講師を兼務。また、国内外の企業に対して地政学リスク分野で情報提供を行うインテリジェンス会社の代表を務める。