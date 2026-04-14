高温に関する早期天候情報 気象庁が発表 気象庁は13日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。 4月19日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があります。 東海、近畿、北陸、中国、四国、九州北部、九州南部では高温に注意が必要です。 関東甲信なども平年の平均より気温が高い日が続きそうです。 東海地方は？ ４月１９日頃から かなりの高温 かなりの高温