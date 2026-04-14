高温に関する早期天候情報 気象庁が発表

気象庁は13日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

4月19日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があります。

東海、近畿、北陸、中国、四国、九州北部、九州南部では高温に注意が必要です。

関東甲信なども平年の平均より気温が高い日が続きそうです。

東海地方は？

４月１９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、１９日頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

近畿地方は？

４月１９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、１６日頃までと１９日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

中国地方は？

４月１９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいためかなり高い日が多い見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

四国地方は？

４月１９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、１６日頃までと１９日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

九州北部地方（山口県を含む）は？

４月１９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいためかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

九州南部は？

４月１９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上

九州南部の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

奄美地方は平年より高い日が続きそうです。

関東甲信、東北、北陸、北海道、沖縄地方の２週間気温予想

関東甲信、東北、北陸、北海道、沖縄地方に高温に関する早期天候情報は発表されていませんが、２週間気温予想では、気温が平年より高い日が多くなっています。

関東甲信（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、長野県、）

関東甲信地方の平均気温は、18日ごろから25日は、平年よりも高い気温になると予想されています。

東北地方（青森、宮城、山形、秋田、福島）

東北地方日本海側は、18日ごろから20日ごろまで平年よりかなり高い日が続き、21日ごろから平年より高い日が続きそうです。

東北地方太平洋側は、21日ごろまで平年より高い日が続き、22日ごろから24日ごろまで平年並みとなりそうです。

北陸地方（新潟、石川、富山、福井）

北陸地方の平均気温は、25日ごろまで平年より高い日が続く予想です。

北海道地方

日本海側、オホーツク海側は21日ごろから平年並みの日が多いですが、太平洋側は19日ごろから平均気温が平年より高い日がほとんどです。

沖縄地方

沖縄地方では、16日ごろまでかなり高い日が続きますが、17日ごろからは、平年並みか高い日が続きます。

全国４７都道府県 16日間天気予報と予想最高気温（下に画像で掲載）

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