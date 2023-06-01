ROIROM、“結成1周年”5月7日にメジャーデビュー決定 楽曲タイトルは「CLASSIC WAVE」【コメント】
【モデルプレス＝2026/04/14】アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム／本多大夢、浜川路己）が、結成1周年を迎える5月7日にメジャーデビュー決定。デビュー曲のタイトルは「CLASSIC WAVE」であることも発表された。
【写真】「タイプロ」出身“猫眼三兄弟”再会3ショット
国内外の大型オーディション番組をはじめ、各メディアで活躍する2人の結成は2025年5月8日。発表直後からSNSを中心に話題が拡散され、圧倒的な歌唱力を誇る本多と、唯一無二の表現力を持つ浜川という対照的ながら強いカリスマ性を兼ね備えた2人の個性が”奇跡のバランス”と評されてきた。5月7日にリリースされる待望のメジャーデビュー曲、その名も「CLASSIC WAVE」。ROIROMが持つクラシックな佇まいと、時代を超えて愛されるクラシックなサウンドといった、2つの意味を内包した楽曲。“はじめようか 二人だけで”―――印象的なフレーズが象徴するように、運命的に結ばれた2人の関係性を描いた作品となっている。
これまでのプレデビュー作品ではファン（cHaRm）へ向けた楽曲を届けてきたが、今作ではROIROM自身の物語にフォーカス。2人が運命的にデュオを組み、互いを想って歌う姿が浮かび上がる。80年代を彷彿とさせるディスコサウンドに、どこか懐かしさを感じさせるメロディーを乗せ、卓越したボーカルで聴かせるキラーチューンに仕上がっている。
6月10日に発売されるミニアルバム「CLASSIC WAVE」には、デビュー曲をはじめ、その魅力を凝縮。繊細さと力強さを併せ持つボーカルワークと、感情をダイレクトに伝える表現力でリスナーを引き込む。本作は通常盤に加え、初回限定盤A、初回限定盤B、VICTOR ONLINE STORE（以下、VOS）限定盤、FC限定盤の商品全5形態で発売。初回限定盤Aにはタイで撮影した完全撮り下ろしのフォトブック、初回限定盤Bにはフォトブック撮影メイキングと2人のVlog「ロろログ」番外編を収録。VOS限定盤には、プレデビューながら約2万人を動員した有明アリーナ公演の映像を全曲完全収録する。
デビューに伴い、アーティスト写真も一新。クラシカルな空気感と現代的なエッセンスを融合させたビジュアルで、本多と浜川が圧倒的な存在感を放つ。並び立つだけで“物語”を感じさせる1枚は、まさに最強デュオの始動を象徴する仕上がりとなった。（modelpress編集部）
ROIROM結成から約1年お待たせしてしまいましたが、やっと皆さまにデビュー曲をお届けすることが出来たことをとても嬉しく思っています。プレデビュー曲3曲は、応援してくれている「cHaRm」に対して僕たちからのエールや愛を贈るような思いで制作しましたが、今回のデビュー曲「CLASSIC WAVE」はデビューする僕たちの決意表明や、覚悟を綴った曲になっています。どこか懐かしさを感じるメロディやサウンドに乗せてそういった熱い想いを歌ったので、曲を通して感じ取っていただけたら嬉しいです。パフォーマンスも楽しみにしていてください！
僕たちROIROM、ついにデビューします！待っていてくださった皆さん、本当にありがとうございます。僕たちのデビュー曲「CLASSIC WAVE」は、懐かしさのあるディスコサウンドを取り入れた、ROIROMらしい情熱的な楽曲になっています。cHaRmのみんなも「CLASSIC WAVE」を聴きながら、一緒に踊って楽しんでくれたら嬉しいです。これまでとはまた違ったパフォーマンスになるので、ダンスも楽しみにしていただけたら嬉しいです。
2026.5.7 Debut Digital Single（先行配信）
タイトル：「CLASSIC WAVE」
2026.6.10 Debut Mini Album
タイトル：「CLASSIC WAVE」
【通常盤（CD）】
＜収録楽曲（全形態共通）＞
01. CLASSIC WAVE
作詞・作曲：中村泰輔
編曲：中村泰輔, HANAEL
02. AYE
作詞：本多大夢, 浜川路己, Jara Narayan de Werd, Eirik Næss
作曲：Jara Narayan de Werd, Eirik Næss
編曲：Narayan, Eirik Næss
03. ZEROGRAVITY
作詞・作曲・編曲：中村泰輔, TomoLow
04. DRESS CODE
作詞・作曲・編曲：中村泰輔
05. I SITE U◆（「◆」は正式には「ハートマーク」）
作詞：mei
作曲：mei, YASU
編曲：YASU
06. Pa Ri Ra!!
作詞：miyakei
作曲：大智, 水谷伶
編曲：水谷伶
07. どっかで
作詞・作曲：Samuel Kim, TSINGTAO, Tomoki, Takehiro Chiba, Sumire, Nyanzonu Deshi, Mimiko Goldstein
編曲：Samuel Kim, TSINGTAO, Tomoki, Takehiro Chiba
【封入特典1】RANDOM PHOTOCARD Type-A付き（全7種ランダム1枚）
【封入特典2】応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
【初回限定盤A（CD+Photobook）】
・CD（全形態共通）
・Photobook
※タイにて撮り下ろした写真を掲載したフォトブック
【封入特典1】RANDOM PHOTOCARD Type-B付き（全7種ランダム1枚）
【封入特典2】応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
【初回限定盤B（CD+Blu-ray）】
・CD（全形態共通）
・Blu-ray：
「Photobook Behind The Scenes」
※タイにて撮影を実施したPhotobookの裏側をとらえたメイキングムービー
「ロろログ番外編 伊香保の夜は浴衣です 」
※ROIROMのVlog「ロろログ」の番外編
【封入特典1】RANDOM PHOTOCARD Type-B付き（全7種ランダム1枚）
【封入特典2】応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
【VOS限定盤（CD+Blu-ray）】
・CD（全形態共通）
・Blu-ray：
「ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜」
※約2万人を動員した2025年11月23日開催の有明アリーナ公演映像
M1. Only me now
M2. AYE
M3. Dear DIVA
M4. Nothing to Lose (ROI)
M5. Day and Night (HIROMU)
M6. Justice
M7. My Princess
EN1. Pa Ri Ra‼︎
EN2. I SITE U◆
EN3. Dear DIVA
【封入特典1】RANDOM PHOTOCARD Type-A付き（全7種ランダム1枚）
【封入特典2】応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
【FC限定盤（CD）】
・CD（全形態共通）
【封入特典1】RANDOM PHOTOCARD Type-A付き（全7種ランダム1枚）
【封入特典2】応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
【封入特典3】フレークステッカー3種
※ROIROMツーショット写真に加え、本多大夢・浜川路己のそれぞれのソロステッカーを入れた合計3枚セット
【Not Sponsored 記事】
【写真】「タイプロ」出身“猫眼三兄弟”再会3ショット
◆ROIROM、5月7日にデビュー決定
国内外の大型オーディション番組をはじめ、各メディアで活躍する2人の結成は2025年5月8日。発表直後からSNSを中心に話題が拡散され、圧倒的な歌唱力を誇る本多と、唯一無二の表現力を持つ浜川という対照的ながら強いカリスマ性を兼ね備えた2人の個性が”奇跡のバランス”と評されてきた。5月7日にリリースされる待望のメジャーデビュー曲、その名も「CLASSIC WAVE」。ROIROMが持つクラシックな佇まいと、時代を超えて愛されるクラシックなサウンドといった、2つの意味を内包した楽曲。“はじめようか 二人だけで”―――印象的なフレーズが象徴するように、運命的に結ばれた2人の関係性を描いた作品となっている。
6月10日に発売されるミニアルバム「CLASSIC WAVE」には、デビュー曲をはじめ、その魅力を凝縮。繊細さと力強さを併せ持つボーカルワークと、感情をダイレクトに伝える表現力でリスナーを引き込む。本作は通常盤に加え、初回限定盤A、初回限定盤B、VICTOR ONLINE STORE（以下、VOS）限定盤、FC限定盤の商品全5形態で発売。初回限定盤Aにはタイで撮影した完全撮り下ろしのフォトブック、初回限定盤Bにはフォトブック撮影メイキングと2人のVlog「ロろログ」番外編を収録。VOS限定盤には、プレデビューながら約2万人を動員した有明アリーナ公演の映像を全曲完全収録する。
デビューに伴い、アーティスト写真も一新。クラシカルな空気感と現代的なエッセンスを融合させたビジュアルで、本多と浜川が圧倒的な存在感を放つ。並び立つだけで“物語”を感じさせる1枚は、まさに最強デュオの始動を象徴する仕上がりとなった。（modelpress編集部）
◆本多大夢コメント
ROIROM結成から約1年お待たせしてしまいましたが、やっと皆さまにデビュー曲をお届けすることが出来たことをとても嬉しく思っています。プレデビュー曲3曲は、応援してくれている「cHaRm」に対して僕たちからのエールや愛を贈るような思いで制作しましたが、今回のデビュー曲「CLASSIC WAVE」はデビューする僕たちの決意表明や、覚悟を綴った曲になっています。どこか懐かしさを感じるメロディやサウンドに乗せてそういった熱い想いを歌ったので、曲を通して感じ取っていただけたら嬉しいです。パフォーマンスも楽しみにしていてください！
◆浜川路己コメント
僕たちROIROM、ついにデビューします！待っていてくださった皆さん、本当にありがとうございます。僕たちのデビュー曲「CLASSIC WAVE」は、懐かしさのあるディスコサウンドを取り入れた、ROIROMらしい情熱的な楽曲になっています。cHaRmのみんなも「CLASSIC WAVE」を聴きながら、一緒に踊って楽しんでくれたら嬉しいです。これまでとはまた違ったパフォーマンスになるので、ダンスも楽しみにしていただけたら嬉しいです。
◆作品情報
2026.5.7 Debut Digital Single（先行配信）
タイトル：「CLASSIC WAVE」
2026.6.10 Debut Mini Album
タイトル：「CLASSIC WAVE」
◆パッケージ商品概要（全5形態）
【通常盤（CD）】
＜収録楽曲（全形態共通）＞
01. CLASSIC WAVE
作詞・作曲：中村泰輔
編曲：中村泰輔, HANAEL
02. AYE
作詞：本多大夢, 浜川路己, Jara Narayan de Werd, Eirik Næss
作曲：Jara Narayan de Werd, Eirik Næss
編曲：Narayan, Eirik Næss
03. ZEROGRAVITY
作詞・作曲・編曲：中村泰輔, TomoLow
04. DRESS CODE
作詞・作曲・編曲：中村泰輔
05. I SITE U◆（「◆」は正式には「ハートマーク」）
作詞：mei
作曲：mei, YASU
編曲：YASU
06. Pa Ri Ra!!
作詞：miyakei
作曲：大智, 水谷伶
編曲：水谷伶
07. どっかで
作詞・作曲：Samuel Kim, TSINGTAO, Tomoki, Takehiro Chiba, Sumire, Nyanzonu Deshi, Mimiko Goldstein
編曲：Samuel Kim, TSINGTAO, Tomoki, Takehiro Chiba
【封入特典1】RANDOM PHOTOCARD Type-A付き（全7種ランダム1枚）
【封入特典2】応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
【初回限定盤A（CD+Photobook）】
・CD（全形態共通）
・Photobook
※タイにて撮り下ろした写真を掲載したフォトブック
【封入特典1】RANDOM PHOTOCARD Type-B付き（全7種ランダム1枚）
【封入特典2】応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
【初回限定盤B（CD+Blu-ray）】
・CD（全形態共通）
・Blu-ray：
「Photobook Behind The Scenes」
※タイにて撮影を実施したPhotobookの裏側をとらえたメイキングムービー
「ロろログ番外編 伊香保の夜は浴衣です 」
※ROIROMのVlog「ロろログ」の番外編
【封入特典1】RANDOM PHOTOCARD Type-B付き（全7種ランダム1枚）
【封入特典2】応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
【VOS限定盤（CD+Blu-ray）】
・CD（全形態共通）
・Blu-ray：
「ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜」
※約2万人を動員した2025年11月23日開催の有明アリーナ公演映像
M1. Only me now
M2. AYE
M3. Dear DIVA
M4. Nothing to Lose (ROI)
M5. Day and Night (HIROMU)
M6. Justice
M7. My Princess
EN1. Pa Ri Ra‼︎
EN2. I SITE U◆
EN3. Dear DIVA
【封入特典1】RANDOM PHOTOCARD Type-A付き（全7種ランダム1枚）
【封入特典2】応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
【FC限定盤（CD）】
・CD（全形態共通）
【封入特典1】RANDOM PHOTOCARD Type-A付き（全7種ランダム1枚）
【封入特典2】応募抽選シリアルナンバー（※詳細後報）
【封入特典3】フレークステッカー3種
※ROIROMツーショット写真に加え、本多大夢・浜川路己のそれぞれのソロステッカーを入れた合計3枚セット
【Not Sponsored 記事】