１３日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、気象コーナーで全国８７地点で気温２５度以上３０度未満の夏日となったことを伝えた。気象予報士の細川栞さんが「春の花も開花が続き、今月末まで見頃が続くということです」と伝えながら、つつじが咲き誇る東京・六本木の毛利庭園の様子をリポート。この様子にキャスターの大越健介氏は「桜の花を急いで追いかけるようにして、いろんな花が咲