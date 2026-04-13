MBCふるさと特派員や視聴者の皆さんから届いた各地の話題を紹介する「かごしま南北600キロ」。今回は、種子島の話題です。 南種子町にある宝満神社で、赤米の御田植祭がありました。国の重要無形民俗文化財に指定されています。 神事のあと神主が田んぼをお祓いし、小学3年以上の子供たちと関係者が、御田植の太鼓と歌に合わせて田植えをしました。 御田植が終わると舞が奉納されます。稲を持ち、歌に合わせて優雅に舞います