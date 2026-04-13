今月15日まで春の全国交通安全運動です。鹿児島市で、子どもたちがドライバーに交通安全を呼びかけました。 「交通安全よろしくお願いします」 交通安全運動に参加したのは、剣道クラブ剣友館に所属する小中学生や警察官らおよそ40人です。 チラシや反射材を配って交通安全を呼びかけ 剣友館は週4回、鹿児島西警察署の道場で活動していて、鹿児島西交通少年団にも任命されています。子どもたちは剣道着姿で街頭に立ち