今月15日まで春の全国交通安全運動です。鹿児島市で、子どもたちがドライバーに交通安全を呼びかけました。

「交通安全よろしくお願いします」

交通安全運動に参加したのは、剣道クラブ剣友館に所属する小中学生や警察官らおよそ40人です。

チラシや反射材を配って交通安全を呼びかけ

剣友館は週4回、鹿児島西警察署の道場で活動していて、鹿児島西交通少年団にも任命されています。子どもたちは剣道着姿で街頭に立ち、チラシや反射材を配って交通安全を呼びかけました。

（剣友館 小学6年生）「運転手さんに交通安全を気をつけてもらいたいという気持ちでやった」

（剣友館 小学3年生）「交通事故にあわないように気をつけたい」

「自転車も車両。交通ルールをしっかり守って」

今月からは、自転車の交通違反に対する「青切符」による取締りも導入されるなど、改めてルールの徹底が求められています。

（鹿児島西警察署 安山大交通課長）「自転車も車両。自転車も交通ルールをしっかり守って事故を起こさないように気をつけていただきたい」

県警によりますと、今年、県内ではきのう12日までに678件の交通事故が発生し、去年より6人少ない6人が亡くなっています。

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