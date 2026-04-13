１１日、湖北省武漢市の漢口駅で輸送手続きを待つ猫。（武漢＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢4月13日】中国の高速鉄道で8日、「ペット同伴乗車」と「ペット単独輸送」のサービスが始まった。国有鉄道会社、国家鉄路集団傘下で貨物輸送を担う中鉄快運が明らかにした。試験運用の成功を受け、取り扱い駅を121駅、列車を228本にそれぞれ増やし、乗客の多様なニーズに応える。（記者/伍志尊）１１日、湖北省武漢市の漢口駅で輸