“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が、2026年6月12日（金）の日本公開に先駆けて海外で先行上映を行ったようだ。いち早く本編を体感した海外の関係者らが、早速その絶賛評をSNSに寄せている。 圧倒的な歌唱力とパフォーマンスだけでなく、父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら、名曲を生み出していく若きマイケルの“創造の瞬間”と、才能ゆえの孤独を抱えたひと