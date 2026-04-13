“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が、2026年6月12日（金）の日本公開に先駆けて海外で先行上映を行ったようだ。いち早く本編を体感した海外の関係者らが、早速その絶賛評をSNSに寄せている。

圧倒的な歌唱力とパフォーマンスだけでなく、父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら、名曲を生み出していく若きマイケルの“創造の瞬間”と、才能ゆえの孤独を抱えたひとりの人間としての姿を描く。監督は、『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークア。脚本は『アビエイター』『グラディエーター』のジョン・ローガン、製作には『ボヘミアン・ラプソディ』のグレアム・キングが名を連ねる。

海外最速レビューでは、マイケル・ジャクソン本人の甥として“MJ”の伝説を完全再現した主演のジャファー・ジャクソン、その厳しい父親ジョセフ役コールマン・ドミンゴの熱演に絶賛が寄せられているほか、有名曲の再現シーンにも感嘆する声が集まっている。

(R), TM & (C) 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. 『Michael／マイケル』海外最速レビューコメント

「ジャファー・ジャクソンとアントワーン・フークアを讃えるのなら、彼らがただMJの人生を安易に再現することに興味を示さなかったことだ。

2人はMJが名声に傷つけられた深く孤独な1人の人間であったことを真摯に捉え、彼の長所と共に欠点も描いている。

MJのダンスの動きの再現や声真似を全てできる人を起用するのは簡単だっただろうが、ジャファーはその全てをこなすだけでなく、脆さも感じさせる、真に地に足着いた演技を披露している。ときどき、彼が本物のMJのように見えて、不気味なほどだった」（）

「『Michael／マイケル』こそ、映画館に行く理由だ。スリラー、今夜はビート・イットなどが完璧に再現されていて、どの瞬間も思わず頭を揺らしたり、指を叩いたりせずにいられなかった。笑顔になりたい場面では笑顔にしてくれて、顔をしかめる場面ではしかめさせられる。コールマンは間違いなく助演男優賞候補。テンポ感に少し問題はあるが、全体的に力強い。大勢の観客と観るのが楽しみだ。ヒー、ヒー」（）

「完璧。ジャファー・ジャクソンは今年の残り全ても打ち負かす演技を披露している。言葉で言い表せない。彼の声、ダンス、心と魂が全て詰まっていて、まさに魔法のようだった。劇場全体がずっと歌って踊っていた。マイケルファンへの究極のラブレター。これこそ待ち望んでいた映画だ」（）

「『Michael／マイケル』はこれまで観た中で最高の音楽伝記映画だ！ジャファー・ジャクソンは輝かしく、魅惑的で、まさにマイケル・ジャクソンそのもの。コールマン・ドミンゴの演技は圧巻で、彼が最高の役者である理由を示している。凄まじき音楽シーンと演技、必見です」（）

「ジャファー・ジャクソンの『Michael／マイケル』での完璧な演技は、まさに魔法。彼はマイケル・ジャクソン役として100%説得力がある。スリラーのような象徴的な瞬間のディテールへのこだわりや再現度は異次元。ジョン・ローガンの脚本はドラマ性と遊び心ある軽妙さを兼ね備えて、マイケルを地に足着いた人物として描いている」（）

「『Michael／マイケル』は2人の演技が間違いなく圧倒的。ジャファー・ジャクソンは電撃的。一方のコールマン・ドミンゴのジョー・ジャクソン役は怪物的。結末は少し物足りなさが残るものの、そこに至る道のりは魅力的で、史上最高のエンターテイナーにふさわしいものだ」（）

『Michael／マイケル』は、2026年6月12日、日本公開。