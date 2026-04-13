仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第14回「絶体絶命！」が12日に放送され、信長（小栗旬）を説得するために藤吉郎（池松壮亮）がとった捨て身の行動が描かれると、ネット上には「藤吉郎やべえ」「すごい忠誠心」「覚悟決まりすぎだろ」などの反響が集まった。【写真】信長（小栗旬）のために“しんがり”を担う藤吉郎（池松壮亮）や小一郎（仲野太賀）たち総勢3万の幕府軍を率いて若狭へと進軍した信