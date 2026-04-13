『豊臣兄弟！』“信長”小栗旬、“藤吉郎”池松壮亮の捨て身すぎる行動にあ然 ネットも衝撃「すごい忠誠心」「覚悟決まりすぎ」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第14回「絶体絶命！」が12日に放送され、信長（小栗旬）を説得するために藤吉郎（池松壮亮）がとった捨て身の行動が描かれると、ネット上には「藤吉郎やべえ」「すごい忠誠心」「覚悟決まりすぎだろ」などの反響が集まった。
【写真】信長（小栗旬）のために“しんがり”を担う藤吉郎（池松壮亮）や小一郎（仲野太賀）たち
総勢3万の幕府軍を率いて若狭へと進軍した信長。しかし朝倉方との戦を前に、浅井長政（中島歩）が寝返ったと知らされる。想定外の義弟の裏切りに信長（小栗旬）は激高。すぐさま兵を返して浅井氏の小谷城を攻めると言い始める。
“長政の首をはねる”とまで言う信長に、周囲の重臣たちは困惑しつつも撤退を進言。ところが怒りのあまり冷静さを失った信長は「朝倉、浅井を滅ぼすまでは一歩たりとも引かぬ！」と刺し違える覚悟を見せる。
なんとか今は撤退したい重臣たちに対して、信長の怒りはさらにエスカレート。信長は「どうかお気をお静めくだされ！」と言う光秀（要潤）を蹴飛ばして、彼の目の前に刀を突きつける。
するとその時、藤吉郎が「殿〜！」と絶叫。彼は腰に差していた刀を手にすると、それで自身の足を突き刺す。小一郎（仲野）が「何しとるんじゃ！」と声をあげ、信長もあ然とする中、藤吉郎は「これでは足手まといじゃ…素早く動くことはできませぬゆえ、わしがここに残ります！」と宣言。わずかな手勢で、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うと申し出るのだった…。
藤吉郎の体を張った行動を前に、信長が我に返る様子が描かれると、ネット上には「藤吉郎やべえ」「なんと捨て身の…！」「すごい忠誠心と掌握術…感動するわ」「文字通り体を張った忠臣や」「覚悟決まりすぎだろ」「カッコ良すぎる」といった声が相次いでいた。
【写真】信長（小栗旬）のために“しんがり”を担う藤吉郎（池松壮亮）や小一郎（仲野太賀）たち
総勢3万の幕府軍を率いて若狭へと進軍した信長。しかし朝倉方との戦を前に、浅井長政（中島歩）が寝返ったと知らされる。想定外の義弟の裏切りに信長（小栗旬）は激高。すぐさま兵を返して浅井氏の小谷城を攻めると言い始める。
なんとか今は撤退したい重臣たちに対して、信長の怒りはさらにエスカレート。信長は「どうかお気をお静めくだされ！」と言う光秀（要潤）を蹴飛ばして、彼の目の前に刀を突きつける。
するとその時、藤吉郎が「殿〜！」と絶叫。彼は腰に差していた刀を手にすると、それで自身の足を突き刺す。小一郎（仲野）が「何しとるんじゃ！」と声をあげ、信長もあ然とする中、藤吉郎は「これでは足手まといじゃ…素早く動くことはできませぬゆえ、わしがここに残ります！」と宣言。わずかな手勢で、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うと申し出るのだった…。
藤吉郎の体を張った行動を前に、信長が我に返る様子が描かれると、ネット上には「藤吉郎やべえ」「なんと捨て身の…！」「すごい忠誠心と掌握術…感動するわ」「文字通り体を張った忠臣や」「覚悟決まりすぎだろ」「カッコ良すぎる」といった声が相次いでいた。