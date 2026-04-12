12日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『ザ!鉄腕!DASH!!』(毎週日曜19:00〜)で、城島茂が掲げる「島に城を建てる」という夢に向けた新プロジェクトが始動した。新たな拠点となる無人島の名前を視聴者から募集することも発表された。(左から)森本慎太郎、高地優吾、城島茂同番組では、これまで開拓を続けてきたDASH島に加え、新たな無人島を切り拓く「夢の2拠点開拓計画」がスタート。城島が思い描く「新たな島に、城を建てる