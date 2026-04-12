【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Bimiが自主企画ライブ『Bimi Live Galley』シリーズの最新回の開催が決定した。本ライブシリーズは9月12日の『Bimi Live Galley #10 -晩夏-』と9月13日に『Bimi Live Galley #11 -Bubbly-』で構成される。 ■両公演ともコンセプトに合わせた服装での来場が楽しめる 本情報は現在開催中のツアー『Bimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-』の愛知公演にて公開されたもの