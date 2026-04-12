Bimi自主企画ライブ『Bimi Live Galley』シリーズ最新回の開催が決定！　サブタイトルは“晩夏”と“Bubbly”

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Bimiが自主企画ライブ『Bimi Live Galley』シリーズの最新回の開催が決定した。本ライブシリーズは9月12日の『Bimi Live Galley #10 -晩夏-』と9月13日に『Bimi Live Galley #11 -Bubbly-』で構成される。

■両公演ともコンセプトに合わせた服装での来場が楽しめる

本情報は現在開催中のツアー『Bimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-』の愛知公演にて公開されたもの。

『Bimi Live Galley』は、コンセプチュアルな世界観を体現する自主企画ライブシリーズで、第10弾のサブタイトルは“晩夏”、第11弾は“Bubbly”となっている。それぞれのテーマに基づき、『Bimi Live Galley #10 -晩夏-』では“夏祭り”をモチーフに、『Bimi Live Galley #11 -Bubbly-』は泡を使用した演出を予定している。なお、両公演ともコンセプトに合わせた服装での来場が楽しめる予定。 “晩夏”と“Bubbly”、対照的なふたつのテーマがどのように表現されるのか、ぜひ会場で体感してほしい。

現在開催中の『Bimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-』は、このあと福岡、広島、神奈川、埼玉、東京での公演を控えており、一部公演は現在チケット発売中。5月9日の神奈川公演にはvalkneeと山田ギャル神宮、5月10日の埼玉公演にはMADKIDがゲストアーティストとして出演も決定している。

また、4月24日、26日、28日には大阪、愛知、東京にて開催されるBimi初のバンドツアー『Bimi Band Galley Tour 2026 -Dear 28th-』も開催される。

■【画像】ライブビジュアル

■ライブ情報

『Bimi Live Galley #10 -晩夏- 』

9/12 東京・club asia

『Bimi Live Galley #11 -Bubbly-』

9/13 東京・club asia

■関連リンク

Bimi OFFICIAL SITE

https://bimi-official.com/