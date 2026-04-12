■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（12日／マリンメッセ福岡）観客数1万4817人第9試合でアハイジャ・カレオ・メヘウラと対戦し、1ラウンドTKO負けするも試合ルールで公式記録はノーコンテストとなった萩原京平が、試合後インタビューで失望の感情をあらわにした。【インタビュー動画】萩原京平「自分が弱すぎました」メヘウラにまさかの不覚で失望感あらわストライカー同士の対決は、序盤からお互いに鋭い