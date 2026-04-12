脳の活性化に効果的な運動は何か。脳内科医の加藤俊徳さんは「音楽やラジオを聞きながら片足立ちすると、右足と左足にそれぞれ2.5倍以上もの負荷がかかり、筋肉を鍛え、同時に骨を丈夫にするウォーキングより効果が高い方法がある」という――。※本稿は、加藤俊徳『80代でも若返る脳』（新星出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Alina Bitta※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Alina Bitta■｢体を動か