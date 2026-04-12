「ＭａｔｔＲｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔが、４月８日に誕生日を迎えた沢尻エリカ（４０）とのお誕生日会の様子を公開した。１１日にインスタグラムを更新し、「エリカ姉様お誕生日おめでとうございます」と祝福し、「記念すべき日にお隣でお食事を共にし、お祝いもできて幸せな気持ちでした」と感想を記し、「なんだか全てが合いすぎてお姉様といると心がワクワクしますどの瞬間もお美しくて毎度感激します」と