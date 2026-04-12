◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年4月12日エスコンF）ミラノ冬季五輪女子スキージャンプ代表の高梨沙羅（29）がファーストピッチを務めた。長い髪を一つに束ね、「SARA」と名前の入った背番号8の日本ハムユニホーム姿で、同じ日体大出身の矢沢を相手にノーバウンドとはいかなかったが、見事な投球を見せた。高梨は「届くことが出来なかったので悔しいです」と笑顔で振り返った。ネットでは「高梨さん芸能