◇プロ野球セ・リーグヤクルト3-2巨人（4月11日、東京ドーム）出場2戦目でプロ初ヒットを記録した巨人の平山功太選手。4月5日に支配下契約を結んだことが発表されたばかりです。地元・広島での初スタメンは4打席無安打。この日、3打席目で飛び出したセンター前ヒットに思わずガッツポーズも飛び出しました。「もう出ないんじゃないかとネガティブな部分もあったんですけど、最後は自分の中で切り替えられてポジティブにいけたの