復帰戦で2ゴールのC・ロナウドは今節もゴールサウジアラビア1部アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドは現地時間4月11日、リーグ第27節のアル・オクドゥード戦（2-0）に先発出場した。先制ゴールを決め、キャリア通算1000ゴールという金字塔へ向けてまた一歩前進。スペイン紙「マルカ」は「クリスティアーノ・ロナウドは止まらない」と、その衰えぬ得点能力を絶賛している。前節負傷からの復帰を