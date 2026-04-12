大阪市はこのほど、５月１７日に開催される「第１９回日本橋ストリートフェスタ２０２６」に伴い、日本橋筋商店街に面した道路を歩行者に一般開放することを発表した。エリアは堺筋の恵美須入路交差点北詰から日本橋３丁目南交差点南詰まで。当日は、午前１１時頃から午後３時３０分頃まで堺筋および会場周辺で交通規制が行われる。同イベントは日本橋ストリートフェスタ実行委員会によるもので、市の発表資料によると「最先端