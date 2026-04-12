横浜FMはFC東京に敗れ下位に沈む昨シーズンの終盤までJ1残留争いに巻き込まれていた横浜F・マリノスは、J1百年構想リーグでも苦しんでいる。多くの負傷者を抱えるなか、迎えた4月11日の第10節FC東京戦では、前半を優位に進めながらもハーフタイム目前に先制点を許すと、後半に2点を加えられて1-3で敗れた。この試合で今シーズン初の先発出場を果たしたMF天野純は、「自分たちにも勝つチャンスが十分あった試合だったと思います