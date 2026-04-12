秋次克真VSホセ・カルデロンボクシングのバンタム級ノンタイトル10回戦が11日、東京・両国国技館で行われ、BF世界同級5位・秋次克真が、元世界同級ランカーのホセ・カルデロン（メキシコ）に0-2（94-96×2、95-95）で判定負けした。米ロサンゼルスに拠点を置く、逆輸入ボクサー。初の日本のリングは苦いデビュー戦となった。戦績は28歳の秋次が14勝（4KO）1敗、22歳のカルデロンが15勝（6KO）3敗。堂々の凱旋10ラウンドだった