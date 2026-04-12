秋次克真VSホセ・カルデロン

ボクシングのバンタム級ノンタイトル10回戦が11日、東京・両国国技館で行われ、BF世界同級5位・秋次克真が、元世界同級ランカーのホセ・カルデロン（メキシコ）に0-2（94-96×2、95-95）で判定負けした。米ロサンゼルスに拠点を置く、逆輸入ボクサー。初の日本のリングは苦いデビュー戦となった。戦績は28歳の秋次が14勝（4KO）1敗、22歳のカルデロンが15勝（6KO）3敗。

堂々の凱旋10ラウンドだった。初回から果敢に攻めたサウスポーの秋次は挨拶代わりの素早いコンビネーションを浴びせ、会場をどよめかせた。2回は偶然のバッティングで、カルデロンが右眉尻をカット。チェックが入った。終盤に秋次は相手をコーナーに追い込み、強烈な左フックをヒットさせた。

3回はディフェンスで見せつけた。ロープを背にしながら戦い、左右のフックをギリギリでかわした。変わらず攻勢に出たが、タフなカルデロンに粘られ被弾も増えた。

膠着状態が続いたが、8回は互いのパンチが激しく交錯。アッパーを食らい、顎を突き上げられた。9回、初の日本開催ながら会場では「克真」コールが起きた。最終10回は、力を振り絞り猛攻に出たが、押し切ることができず。最後はクリンチで耐えるのみとなった。

決着は0-2で判定負け。結果を聞いた秋次はうなずきながら悔しそうな表情を浮かべた。声援をくれたファンに感謝を伝え、リングを後にした。

「自分にがっかりしています」

試合後の会見、悔しさを隠さない秋次は「カルデロン選手が強かったです。相手を削る途中で中盤から足が重くて手が出なかった」と唇を噛んだ。

初めての日本開催。両国国技館に集まった多くのファンからエールが送られ、ホームの雰囲気に。「ここまでの声援を送られたことがなかったのでうれしかった。正直上がっていまたね」と感謝と反省。「でもうれしかった」としみじみと繰り返した。

両親が観戦 父「もう感動しました」母「良い試合でした」

和歌山市出身の28歳。17歳で単身渡米し、ビザの関係で一度帰国した後、19歳で再び海を渡った。20歳の成人式以来8年ぶりに帰国し、戦った試合。リングサイドでは日本にいる最愛の家族が試合を初観戦した。

左腕に父・寛さん、首筋に母・照美さん、右腕に兄・亮河さんの名前をタトゥーで刻むほど、思いは強い。「8年かかって試合できたことは親孝行じゃないですけど……。自分の生き様を見せられた。ただ勝利を見せたかったです」と悔しさを滲ませつつ清々しい表情を見せた。

父の寛さんは「負けてしまいましたけど、もう感動しましたよ」と息子の活躍を誇らしげに語った。「行くと思っていたので送り出しました」と渡米を振り返る母の照美さんは、プロとなってから初めて観戦。「良い試合でした」と目を細めた。

2018年に米国でプロデビューして以来、金銭面やマッチメークの面で苦労してきたが、これまで14戦全勝だった。前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）や、元WBC世界フェザー級王者マーク・マグサヨ（フィリピン）とスパーリング経験があり、実力と自信をつけてきた。

今後については「調整から、自分のボクシングを見つめ直したい」と力を込める。凱旋試合のリベンジにも「もちろんやりたい」と前向きだった。

相手のカルデロンは昨年11月の前戦で、増田陸（帝拳）に負傷判定で敗れていたが、再起戦で勝利を掴んだ。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）