俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）が、きょう12日から放送スタートする。【第1話カット多数】『エラー』ユメ（畑芽育）＆恋人の佐久間健司（藤井流星）と2ショット今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む姿を描く。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪