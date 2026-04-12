「ドジャース−レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）試合前に日本ハム＆オリックスで活躍した増井浩俊氏が訪問。大谷翔平投手、山本由伸投手と再会した。大谷とは「僕がオリックスに移籍する時に翔平もメジャーにいったので。９年ぶりですかね」と明かした増井氏。「ぜんぜん変わってなくて。もちろん体の大きさとかは大きくなってますけど、対応は昔のまんまで安心しました」と笑みを浮かべた。「由伸とは僕が明後日ま