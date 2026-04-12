「ドジャース−レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）

試合前に日本ハム＆オリックスで活躍した増井浩俊氏が訪問。大谷翔平投手、山本由伸投手と再会した。

大谷とは「僕がオリックスに移籍する時に翔平もメジャーにいったので。９年ぶりですかね」と明かした増井氏。「ぜんぜん変わってなくて。もちろん体の大きさとかは大きくなってますけど、対応は昔のまんまで安心しました」と笑みを浮かべた。

「由伸とは僕が明後日までしかいれないので、登板は見られないですけど、また日本に帰って。由伸にはまだ連絡を取れるので、登板がある度にナイスピッチングと伝えてかえしてくれるので」と増井氏。「２人とも高卒で入ってきてずばぬけた才能を見せていましたけど、その２人と一緒にできてラッキーだった」と話していた。

増井氏は２００９年ドラフト５位で日本ハムに入団。１７年まで大谷と一緒にプレーした。その後はＦＡでオリックスに移籍し山本とチームメートに。現役時代は通算１６３セーブ、１５８ホールドとリリーバーとして活躍。現在は解説者を務めており、今回は旅行でドジャースタジアムを訪問したという。