ナムラコスモスはキャリア4走目で初勝利。その後は3カ月ぶりのこぶし賞が7番人気1着、重賞初挑戦のチューリップ賞が8番人気2着と力をつけている。松本厩務員は「最初から手がかからない馬。そう変わらないんだけどね」と目を細める。土曜朝は角馬場で体調を整えた。「普段は落ち着いている。順調ですよ」と好気配を伝えた。