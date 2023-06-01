テレ東では、4月19日（日）夜7時50分から『家、ついて行ってイイですか？★祝ゴールデン10周年！桜の下で涙と笑いの２時間SP』を放送！この記念すべき回のゲストには、4月17日（金）夜9時スタートのドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』に出演する生瀬勝久と、番組をほぼ毎週見るほどの大ファンだという上白石萌歌を招き、笑いあり涙ありの濃密な2時間スペシャルでお届けします！ そして！今回のスペシャル内