＜マスターズ3日日◇11日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞11日、第90回「マスターズ」の賞金総額が2250万ドル（約35億8300万円）になると発表。前年の2100万ドルから150万ドル増加し、大会史上最高額を更新した。【写真】世界1位の逮捕劇に悪夢の13打ワールドゴルフ事件簿優勝賞金は450万ドル（約7億1600万円）で、前年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）が手にした420万ドルから30