エールディヴィジ 25/26の第30節 ユトレヒトとテルスターの試合が、4月11日23:30にガルゲンワールド・スタディオンにて行われた。 ユトレヒトはアルチョム・ステパノフ（FW）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ダニ・デビト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するテルスターはセム・ファンデュイン（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、タイロン・オウス（DF）