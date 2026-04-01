エールディヴィジ 25/26の第30節 ユトレヒトとテルスターの試合が、4月11日23:30にガルゲンワールド・スタディオンにて行われた。

ユトレヒトはアルチョム・ステパノフ（FW）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ダニ・デビト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するテルスターはセム・ファンデュイン（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、タイロン・オウス（DF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。ユトレヒトのダニ・デビト（MF）のアシストからマティス・ディデン（MF）がゴールを決めてユトレヒトが先制。

ここで前半が終了。1-0とユトレヒトがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分テルスターが同点に追いつく。セドリック・ハテンブール（MF）のアシストからダニー・バケル（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、61分ユトレヒトが逆転。ヨアン・カトリヌ（FW）のアシストからジバイ・ゼキエル（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

63分、テルスターが選手交代を行う。ヨヘム・リターファンデカンプ（DF）からニルス・ロセン（MF）に交代した。

72分ユトレヒトに貴重な追加点が入る。ダニ・デビト（MF）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

76分、テルスターは同時に2人を交代。セム・ファンデュイン（FW）、タイリース・ノスリン（DF）に代わりロエンドロ・ウドステン（MF）、ソウフィアネ・ヘトリ（FW）がピッチに入る。

76分、ユトレヒトが選手交代を行う。アンヘル・アラルコン（FW）からイェスパー・カールソン（FW）に交代した。

84分、テルスターは同時に2人を交代。セドリック・ハテンブール（MF）、パトリック・ブルーワー（MF）に代わりイエラニ・セードルフ（MF）、ケイ・テジャン（FW）がピッチに入る。

87分、ユトレヒトが選手交代を行う。ジバイ・ゼキエル（MF）からシーベ・ホレマンス（DF）に交代した。

90分、ユトレヒトは同時に2人を交代。アルチョム・ステパノフ（FW）、スフィアン・エルカルアニ（DF）に代わりセバスティアン・ハラー（FW）、Adiele Emeka（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+1分ユトレヒトが追加点。イェスパー・カールソン（FW）がゴールで4-1。3点差となる。

そのまま試合終了。ユトレヒトが4-1で勝利した。

なお、ユトレヒトは38分にスフィアン・エルカルアニ（DF）、67分にダニ・デビト（MF）に、またテルスターは48分にネビル・オギディヌワンコ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-12 01:40:48 更新