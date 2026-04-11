「刈谷ハイウェイオアシス」内の店舗で販売されたタケノコに、アク抜き用の米ぬかと間違えて農薬の袋が入っている可能性があるとして、愛知県が注意を呼び掛けています。 県によりますと、農薬の袋が入っている可能性があるのは刈谷市の「産直市場おあしすファーム」で、3月25日から4月9日まで販売されていたタケノコです。 生産者はタケノコの袋の中に、アク抜き用の米ぬかをつけていましたが、米ぬかと同じ