◇セ・リーグDeNA4―3広島（2026年4月11日横浜）DeNAは先発・東が7回を4安打3失点（自責1）。きっちりと試合をつくって今季2勝目を手にした。3回2死二塁から大盛の中前適時打で先制点を献上。しかしその裏に味方打線が4点を奪って逆転すると、6回までの3イニングは無安打に抑えた。7回に坂倉に2ランを浴びてこの回で降板。左腕は「試合はつくることができたが、もう少し粘りの投球ができれば良かった」と振り返った。