AFC U−20女子アジアカップ2026準々決勝が11日に行われ、U−20日本女子代表（ヤングなでしこ）とU−20ベトナム女子代表が対戦した。今年9月にポーランドで開催されるFIFA U−20女子ワールドカップの予選も兼ねている今大会。総勢12チームが参加し、準決勝に進出した4チームがワールドカップ出場権が与えられる。2大会ぶりの大会制覇を目指すヤングなでしこは、グループステージを3戦全勝で首位突破し、準々決勝進出を決めた。