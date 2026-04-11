◆バスケットボールＢ１リーグ第３１節レバンガ北海道８２―８０長崎（１１日・北海きたえーる）Ｂ１東地区５位のレバンガ北海道は西地区首位の長崎に８２―８０で勝利し、連敗を３で止めた。１点ビハインドの第４クオーター（Ｑ）残り５秒で日本代表ＳＧ富永啓生（２５）が３点シュート（Ｐ）を沈め、逆転勝利を収めた。きょう１２日もホームの北海きたえーるで長崎と対戦する。エースのミラクルショット２連発でレバンガが