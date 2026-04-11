◆バスケットボールＢ１リーグ第３１節 レバンガ北海道８２―８０長崎（１１日・北海きたえーる）

Ｂ１東地区５位のレバンガ北海道は西地区首位の長崎に８２―８０で勝利し、連敗を３で止めた。１点ビハインドの第４クオーター（Ｑ）残り５秒で日本代表ＳＧ富永啓生（２５）が３点シュート（Ｐ）を沈め、逆転勝利を収めた。きょう１２日もホームの北海きたえーるで長崎と対戦する。

エースのミラクルショット２連発でレバンガが強豪撃破だ。４点ビハインドの第４Ｑ残り３４秒。３Ｐラインより１メートル近く離れた位置から富永が決めて１点差に迫ると、２９秒後に再び見せ場がやってきた。日本代表ＳＧ／ＳＦ馬場雄大（３０）の激しいディフェンスに一瞬ボールを失いかけ、体勢が整わない中でも強引にシュート。「ステップバック気味になっていたので、短いよりは奥の方がいい。そこでちょっと強めに投げた」。バックボードに当たったボールはリングの中へ。この日６本目の３Ｐが決まり、Ｂ１通算入場者数１００万人を達成した会場は大歓声に包まれた。

残り５秒で２点リード。相手にシュートを打たせずに試合終了のブザーが鳴ると、選手たちは喜びを爆発させた。最大１７点差を追いつかれる苦しい展開をはねのけて４戦ぶりの勝利。トーステン・ロイブルＨＣ（５３）は「非常に満足している。最後の最後に２本のビッグショットを決められたことによって何とか勝つことが出来た」とうなずいた。

富永は前節の佐賀戦で腰を負傷しており、試合途中に険しい表情を浮かべる場面もあったが、両チームトップの２６得点。「今週末出られないと思っていたけど、予想以上に回復した。痛みが全くないわけではない」と言いながらも、５４・５％の高確率で３Ｐを沈めて見せた。

上位４クラブがＣＳに進むワイルドカード争いでは現在５位。４位まで２ゲーム差につけている。自力でＣＳ初進出の可能性も十分に残されており、富永は「ＣＳに行くチャンスがある中でシーズンの終盤を迎えられているのは楽しい。１試合１試合大事にして勝ってＣＳに行く」。残り９戦中８戦がホーム戦。今季勝率７割超えを誇る北海道の地で勝利を積み重ね、クラブの歴史を塗り替える。（島山 知房）