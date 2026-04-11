熊本地震の犠牲者への追悼と復興を願って阿蘇神社周辺にともされた大ちょうちん＝11日夕、熊本県阿蘇市2016年4月16日に起きた熊本地震の2度目の激震「本震」で、国重要文化財の楼門が倒壊し、その後復旧した阿蘇神社（熊本県阿蘇市）前で11日、地震の教訓と復興への思いを未来につなぐ「阿蘇ちょうちん祭」が始まった。約千個のちょうちんの明かりがゆらめき、会場を優しく照らした。点灯は午後6〜10時で、5月10日まで。点灯式