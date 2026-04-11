Snow Man・宮舘涼太が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（毎週土曜後11：00）第2話先行試写会が11日、都内で開催。宮舘とヒロインを務める臼田あさ美がサプライズで登壇した。【画像】クールな表情でポーズを決めたSnow Man・宮舘涼太歓声が沸き起こる中登場した2人。宮舘は「楽しんでいただくことを目標に頑張ってきました。今後の展開を楽しんでもらいつつ、いろんな方に広めて