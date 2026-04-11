宮舘涼太＆臼田あさ美、サプライズ登場でファン歓喜 手作業のシーン明かす
Snow Man・宮舘涼太が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（毎週土曜 後11：00）第2話先行試写会が11日、都内で開催。宮舘とヒロインを務める臼田あさ美がサプライズで登壇した。
【画像】クールな表情でポーズを決めたSnow Man・宮舘涼太
歓声が沸き起こる中登場した2人。宮舘は「楽しんでいただくことを目標に頑張ってきました。今後の展開を楽しんでもらいつつ、いろんな方に広めていただいて作品自体を愛していただければと思います」とアピールした。1児の母である臼田は「娘の学校の友達のお母さんに『見たよ』って言ってもらえて、照れくささがあります。でも、気が付けばTVerで3回くらい見ていて、もしかしたら私が1番見ているかもしれません」とにっこり。臼田と娘のやりとりを聞いた宮舘は、臼田を“子どもたち宣伝隊長”と表現した。
イベントでは撮影初日の話題に。臼田は「あの日、初めましてですよね？」と宮舘に確認すると、宮舘は即否定。臼田の天然っぷりもあらわになった。
撮影ではCGが使用されているが、壁を破壊するシーンは手作業だったそう。宮舘は「壁が壊れる時の粉を持つ人、壁の欠片を持つ人、そして俺という。その人たちが合わさって『せーの、ドカーン』となりました」と撮影裏を語り、実際に制作された映像を見て、「感動した」とうれしそうな表情を浮かべた。
本作で宮舘は、“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータ役、臼田は何者かに狙われている神尾くるみ役を演じる。エータのミッションはヒロインを護ること。一筋縄ではいかない2人の思いはどう重なり合い、恋に発展していくのか。笑えて泣けるSFラブコメとなっている。
【画像】クールな表情でポーズを決めたSnow Man・宮舘涼太
歓声が沸き起こる中登場した2人。宮舘は「楽しんでいただくことを目標に頑張ってきました。今後の展開を楽しんでもらいつつ、いろんな方に広めていただいて作品自体を愛していただければと思います」とアピールした。1児の母である臼田は「娘の学校の友達のお母さんに『見たよ』って言ってもらえて、照れくささがあります。でも、気が付けばTVerで3回くらい見ていて、もしかしたら私が1番見ているかもしれません」とにっこり。臼田と娘のやりとりを聞いた宮舘は、臼田を“子どもたち宣伝隊長”と表現した。
撮影ではCGが使用されているが、壁を破壊するシーンは手作業だったそう。宮舘は「壁が壊れる時の粉を持つ人、壁の欠片を持つ人、そして俺という。その人たちが合わさって『せーの、ドカーン』となりました」と撮影裏を語り、実際に制作された映像を見て、「感動した」とうれしそうな表情を浮かべた。
本作で宮舘は、“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータ役、臼田は何者かに狙われている神尾くるみ役を演じる。エータのミッションはヒロインを護ること。一筋縄ではいかない2人の思いはどう重なり合い、恋に発展していくのか。笑えて泣けるSFラブコメとなっている。