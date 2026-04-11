■全国の12日（日）の天気発達した低気圧はオホーツク海へ進むでしょう。北海道や東北では30メートルの最大瞬間風速が予想され、風の強い状態が続く見込みです。交通機関に影響が出るおそれもあり、警戒が必要です。また、北海道では昼頃にかけて雪や雨の降る所がありますが、午後はやむでしょう。東北から中国四国は、高気圧に覆われ、広い範囲で晴れて、空気が乾燥しそうです。九州は、午前中は晴れ間が出ますが、午後は前線や湿