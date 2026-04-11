■全国の12日（日）の天気

発達した低気圧はオホーツク海へ進むでしょう。北海道や東北では30メートルの最大瞬間風速が予想され、風の強い状態が続く見込みです。交通機関に影響が出るおそれもあり、警戒が必要です。

また、北海道では昼頃にかけて雪や雨の降る所がありますが、午後はやむでしょう。東北から中国四国は、高気圧に覆われ、広い範囲で晴れて、空気が乾燥しそうです。九州は、午前中は晴れ間が出ますが、午後は前線や湿った空気の影響で雲が多くなり、夜は雨の降る所がありそうです。

沖縄も雲が広がりやすく、にわか雨があるでしょう。最低気温は11日より低くなりますが、この時期としては高い見込みです。

日中は、西日本や東日本で23℃から25℃くらいの所が多く、日田（大分）は28℃、那覇は27℃、甲府や熊本、久留米（福岡）では26℃まで上がるでしょう。

まだ、体が暑さに慣れていない時期ですので、こまめな水分補給を心がけ、熱中症に注意してください。

■予想最低気温（前日差）

札幌４℃ （−５ 平年並み）

仙台９℃ （−５ ４月下旬）

新潟９℃ （−４ ４月下旬）

東京都心１３℃（−１ ５月上旬）

名古屋１２℃ （−３ ４月下旬）

大阪１４℃ （−２ ５月上旬）

広島１２℃ （−１ ４月下旬）

高知１２℃ （−１ ４月下旬）

福岡１４℃ （±０ ５月上旬）

鹿児島１６℃ （＋１ ５月上旬）

那覇２４℃ （±０ ６月上旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌１１℃ （−２ 平年並み）

仙台１８℃ （−３ ４月下旬）

新潟１６℃ （−１ 平年並み）

東京都心２３℃（−４ ５月中旬）

名古屋２４℃ （±０ ５月中旬）

大阪２３℃ （＋１ ５月上旬）

広島２３℃ （＋２ ５月上旬）

高知２４℃ （−４ ５月上旬）

福岡２４℃ （＋３ ５月中旬）

鹿児島２３℃ （−１ ４月下旬）

那覇２７℃ （−１ ５月中旬）

■全国の週間予報

この先、西日本はすっきりしない天気が続きそうです。13日から14日は、前線の影響で、九州や四国で曇りや雨となるでしょう。東日本や北日本は、晴れる所が多そうです。

15日は、九州から関東で雨が降りやすくなるでしょう。16日から17日は、晴れ間の出る所が多くなりますが、18日は西日本や日本海側で雨が降りそうです。

気温は、西日本や東日本で20℃以上の日が多く、13日は甲府や福島でも25℃以上の夏日になりそうです。東北北部も15℃以上の日が続き、青森でもまもなくサクラが開花しそうです。