金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本・えがお健康スタジアム）で、今秋から米ワシントン大に進学するドルーリー朱瑛里（岡山陸協）は不完全燃焼の走りとなった。女子１５００メートルでは２組に登場。序盤は先頭集団に食らいついたものの、中盤以降に失速した。４分２７秒１６で２組１４位、全体でも２６位にとどまった。自己ベストは２０２３年にマークした４分１５秒５０だが、遠く及ばなかった。ドルーリーは中学