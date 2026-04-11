◆パ・リーグ楽天１１―４オリックス（１１日・楽天モバイルパーク）オリックスが楽天に大敗し、連勝は３で途切れた。先発の九里は移籍２年目で最短となる３回２／３で９安打５失点。３月２８日に行われた前回対戦（京セラドーム大阪）では完封勝利を挙げていたが、この日は先発全員安打でのリベンジを許す形となった。「先発ピッチャーとしての役割を果たすことができず、申し訳ないです」とうなだれた。５回には東松が２本の