4月11日、中山競馬場で行われた1R・3歳未勝利（牝・ダ1800m）は、横山武史騎乗の1番人気、アスコットヴェール（牝3・美浦・竹内正洋）が快勝した。9馬身差の2着に2番人気のビーチイン（牝3・美浦・和田勇介）、3着にコウソクユノ（牝3・美浦・中舘英二）が入った。勝ちタイムは1:53.3（重）。【福島7R】小林美駒騎乗 伏兵ルージュマローネが快勝単勝1.7倍の支持横山武史騎乗の1番人気、アスコットヴェールが嬉しい初勝利を飾っ